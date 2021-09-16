Навальний увійшов до списку найвпливовіших людей за версією Time

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз перебуває в колонії у Володимирській області Росії, увійшов до традиційного списку 100 найбільш впливових людей світу, складеного журналом Time.

Есе про Навального, автором якого став інший російський опозиціонер, який живе в еміграції, Гаррі Каспаров, опубліковане в категорії Icons («Знакові постаті»).

Крім Навального, в цей розділ списку Time увійшли британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, американська співачка Брітні Спірс, іранська правозахисниця Насрін Сотуде.

Як пише Каспаров, «у світі, який все більше концентрується на захисті власних інтересів і самозбереженні, Навальний цього року зробив неможливе – він був самовідданим і сміливим». Йдеться про його повернення в Росію в січні нинішнього року, відразу після якого Навальний був заарештований.

«Тепер Навальний сидить в одній із найгірших тюрем Росії, його життя в руках диктатора, який, судячи з усіх наявних доказів, вже намагався його вбити за те, що Навальний розкрив корумпованість його режиму, що сягає гротескних розмірів. Навальний не бачив іншого виходу, крім як ризикнути всім, щоб домогтися змін у своїй країні. Навіть всевладний Володимир Путін визнає силу однієї людини, яка не боїться», – пише Каспаров в журналі Time.

Самого Володимира Путіна, який свого часу потрапляв на обкладинку Time як «людина року», в сотні найвпливовіших немає.

У категорію «Лідери» потрапили, наприклад, президент США Джо Байден, його попередник Дональд Трамп, китайський керівник Сі Цзіньпін, президент Ірану Ібрагім Раїсі, прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт.

Олексій Навальний перебуває в колонії за давньою кримінальною справою «Ів Роше». Правозахисники визнали його політв’язнем. Минулого року він пережив спробу отруєння і довгий час лікувався в Німеччині, але вирішив повернутися в Росію, попри загрозу арешту.