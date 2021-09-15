Депутати Європарламенту висунули Навального на премію імені Сахарова

Група «Оновлення Європи» в Європейському парламенті 14 вересня висунула російського опозиціонера Олексія Навального кандидатом на премію за свободу думки імені Андрія Сахаров.

На сайті групи «Оновлення Європи» зазначається, що російський опозиційний політик, активіст боротьби проти корупції отримав міжнародну популярність, організовуючи великі громадські акції, беручи участь у політичній боротьбі за реформи і проти президента Володимира Путіна і путінського уряду.

Олексія Навального називають людиною, «якої найбільше боїться Путін», наголошується в публікації, присвяченій російському опозиціонеру.

Учасник групи «Оновлення Європи», член Європейського парламенту Ґі Вергофстадт (колишній прем’єр-міністр Бельгії), заявив, що Навальний бореться за все те, на чому наполягає Європейський союз: за демократію та верховенство права, за правду і свободу.

«Боротьба Навального в сучасній путінській Росії ледь не коштувала йому життя», – сказав він.

За словами Вергофстадта, Навального підтримують багато громадян Росії, «які побоюються висловлювати свою позицію і потребують підтримки з боку Європейського союзу».

Олексій Навальний, автор і організатор багатьох розслідувань про корупцію у вищих ешелонах російської влади, 20 серпня минулого року був госпіталізований у Росії з симптомами отруєння.​

У Німеччині, куди його вивезли на лікування, в його організмі знайшли сліди бойової отруйної речовини з групи «Новічок». Спираючись на розслідування Bellingcat і низки ЗМІ, Навальний стверджує, що був отруєний співробітниками ФСБ Росії. Влада Росії це заперечує.

Опозиціонер був заарештований в січні після повернення в Росію і відправлений до колонії в місті Покров у Володимирській області відбувати термін за старою кримінальною справою – умовний термін у ній йому замінили на реальний.

Правозахисники визнали Навального політв’язнем, а лідери країн Заходу неодноразово закликали його звільнити. Структури, пов’язані з Навальним, недавно були визнані в Росії екстремістськими і заборонені, а багато його прихильники зазнають переслідувань у Росії або були змушені залишити країну.