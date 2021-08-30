Росія: речниця Навального виїхала за кордон – «Інтерфакс»

Речниця ув’язненого опозиційного політика Олексія Навального Кіра Ярмиш виїхала з Росії, повідомляє агенція «Інтерфакс» з посиланням на два неназвані джерела. «Вона виїхала до Гельсінкі», – сказав один зі співрозмовників агенції.

16 серпня Ярмиш отримала 1,5 року обмеження волі у так званій «санітарній справі». Вона була звільнена з-під домашнього арешту. Прокуратура під час дебатів просила для Ярмиш два роки обмеження волі і збереження домашнього арешту до розгляду справи в апеляційній інстанції.

Ярмиш заборонили змінювати постійне місце проживання без попереднього повідомлення спеціалізованого державного органу, відвідувати місця проведення масових заходів і брати участь у них. Також їй заборонено виїжджати за межі Москви і Московської області без згоди спеціалізованого державного органу. Раз на місяць вона повинна прибувати в кримінально-виконавчу інспекцію. Після вироку Ярмиш заявила про свою невинуватість і підтвердила, що вирок буде оскаржений.

«Санітарний справа» була порушена Слідчим комітетом Росії після акцій на підтримку Навального, які відбулися в десятках російських міст 23 і 31 січня. Були заарештовані або оголошені в розшук найближчі соратники Навального, включно з його рідним братом, а також політичні активісти. Їх звинуватили в підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил.

Згідно з версією слідства, частина обвинувачених закликали через соцмережі вийти протестувати в центр Москви. Відгукнувшись на заклик, туди приїхали люди, які мали залишатися вдома на самоізоляції. У оперативному штабі боротьби з коронавірусом заявляли, що 23 січня на Пушкінську площу прийшли 19 осіб, яким був поставлений діагноз COVID-19. Це створило загрозу масового захворювання людей, стверджують слідчі.

Соратниці Навального Любові Соболь суд призначив півтора року обмеження волі, Люся Штейн, Олег Степанов і Микола Ляскін отримали по року обмеження волі. Брата Олексія Навального Олега суд засудив до умовного терміну.

З муніципального депутата Костянтина Янкаускаса зняли звинувачення незабаром після того, як він відмовився від участі у виборах. Під слідством залишаються учасниця групи Pussy Riot Марія Альохіна та голова «Альянсу лікарів» Анастасія Васильєва.

7 серпня Соболь виїхала з Росії. В інтерв’ю The New York Times вона підтвердила, що розглядала для себе можливість від’їзду, але не розкрила, де зараз перебуває. Наприкінці серпня вона опублікувала пост, з якого випливає, що Соболь може зараз жити у Вірменії.