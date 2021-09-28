Росія: Навальному інкримінують «створення екстремістської спільноти»

Слідчий комітет Росії порушив проти опозиційного політика Олексія Навального і його соратників справу про створення та участь в екстремістській спільноті. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на термін до 10 років, повідомляє сайт відомства.

Олексій Навальний, Леонід Волков і Іван Жданов підозрюються у створенні спільноти і керівництві нею. Любов Соболь, В’ячеслав Гімаді, Руслан Шаведдінов і ще кілька людей – в участі в такій спільноті.

Російські слідчі стверджують, що в 2014 році Навальний створив екстремістську спільноту, а Волков і Жданов незабаром до нього приєдналися. Такою спільнотою, як випливає з повідомлення відомства, слідство вважає «Фонд боротьби з корупцією».

Більшість згаданих Слідчим комітетом підозрюваних перебувають за кордоном, Навальний – у виправній колонії у Володимирській області. Там він відбуває покарання у кримінальній справі про шахрайство. Термін його покарання в цій справі закінчиться восени 2023 року.