Росія: Навальний звинувачує Кремль у фальсифікації виборів

Ув’язнений російський опозиційний політик Олексій Навальний звинуватив Кремль у використанні «залякування та репресій» для фальсифікації парламентських виборів, за оголошеними результатами яких владна партія «Єдина Росія» зберегла конституційну більшість.

У соціальних мережах Навальний 21 вересня заявив, що запропонована ним концепція «Розумного голосування» «мала величезний успіх», але результати «перемалювали найпримітивнішим чином».

Незалежні західні спостерігачі назвали вибори, які завершилися 19 вересня, «одними з найбрудніших» у російській історії.

Кандидати, підтримані «Розумним голосуванням», за підсумками підрахунків голосів, відданих безпосередньо на виборчих дільницях, лідирували у восьми з 15 округів у Москві. Однак після додавання результатів електронного голосування всі вони програли. При цьому дані онлайн-голосування в Москві були опубліковані з великою затримкою.