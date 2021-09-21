ЦВК Росії підрахувала 100% протоколів. У Держдуму пройшли п’ять партій

Центральна виборча комісія Росії вранці 21 вересня оголосила, що опрацювала всі 100 відсотків бюлетенів, поданих на виборах в Державну думу, нижню палату російського парламенту.

За попередніми підсумками, «Єдина Росія» набрала 49,8 відсотків голосів, КПРФ – майже 19 відсотків, ЛДПР – трохи більше ніж 7,5%, «Справедлива Росія» – близько 7,5%. У Думу вперше з 2003 року пройшла ще одна – п’ята – партія «Нові люди», в якої 5,32%.

По одномандатних округах «Єдина Росія» перемогла в 198, кандидати від КПРФ стали лідерами в дев’яти округах, «Справедлива Росія» перемогла у восьми, ЛДПР – у двох. Також «Батьківщина» («Родина»), Партія зростання і «Громадянська платформа» здобули перемогу кожна в одному окрузі. Крім того, в Думу проходять п’ятеро самовисуванців.

Явка на виборах склала близько 52 відсотків.

Остаточні підсумки парламентських виборів у Росії будуть підбиті – 24 вересня.

Партія «Єдина Росія», за попередніми підсумками, збереже конституційну більшість у Держдумі, отримавши не менше ніж 300 місць у нижній палаті російського парламенту.

Під час голосування було зафіксовано багато порушень, але найбільше підозр у спостерігачів і опозиції викликає процедура дистанційного електронного голосування, застосована на виборах в Держдуму вперше.

Публікація його результатів в Москві відкладалася кілька разів, і в підсумку вони з’явилися у відкритому доступі лише в середині дня в понеділок – пізніше, ніж дані звичайних дільничних виборчих комісій. У результаті з 15 московських одномандатних округів у восьми, де лідирували опозиційні кандидати, в тому числі підтримані «Розумним голосуванням», помінялися переможці.

Представники ЦВК Росії на пресконференції 20 вересня заявили, що електронне голосування і підрахунок голосів відбулися штатно, однак, у зв’язку з великим числом тих, хто проголосував в Москві, підведення підсумків і їх публікація зайняли більше часу, ніж передбачалося.

КПРФ відмовилася визнати результати електронного голосування в Москві. Її лідер Геннадій Зюганов закликав всіх прихильників партії «захищати результати виборів».

У Москві на Пушкінській площі пройшла акція протесту проти фальсифікацій на виборах до Держдуми, в ній взяли участь кілька сотень людей.

Законодавство Росії (яке Москва також незаконно насаджує на окупованих територіях) встановлює так званий «єдиний день голосування» на виборах усіх рівнів, який 2021 року призначений на неділю, 19 вересня. Тим не менше, задля потенційного збільшення участі виборців його ухвалили проводити відразу три дні – 17, 18 і 19 вересня.

У ці дні по всій території Росії, а також нелегально в окупованому Криму відбувалися вибори до Держдуми Росії (нижньої палати парламенту; верхня, Рада федерації, в Росії не обирається, а призначається), а в окремих регіонах також вибори голів чи місцевих законодавчих органів російських регіонів або вибори депутатів місцевих органів самоврядування. До виборів Держдуми також залучали жителів окупованих Росією регіонів інших держав, яким надавали російське громадянство.

ЄС і Велика Британія засудили та не визнали російські вибори на окупованих територіях України.