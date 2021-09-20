Вибори в Росії: чого чекати Україні?

Три дні тривали вибори у Росії. Партія президента Путіна «Єдина Росія» заявляє про свою перемогу. Вибори до Держдуми проходили і на території окупованого Криму. До голосування також залучили жителів окупованих районів Донбасу, яким видали російські паспорти.

Про вибори в Росії, в Криму та голосування українців з російськими паспортами говоримо у Свобода Livе.

Учасники:

Максим Хилько, директор програми «Російські та білоруські студії» громадської організації «Українська призма»;

Роман Цимбалюк, кореспондент УНІАН у Москві;

Кирило Мартинов, редактор відділу політики видання «Новая газета» (Москва);

Сергій Гармаш, представник окремих районів Донецької області в українській делегації на переговорах по Донбасу;

Андрій Іванець, історик, член Крайової ради українців Криму;

Олена Леннон, професорка політології Університету Нью-Гейвен (США).