Незалежні депутати вимагають скасувати підсумки виборів у Росії

Асоціація незалежних муніципальних і регіональних депутатів розмістила петицію до Центральної виборчої комісії Росії та її голови Елли Памфілової з вимогою визнати такими, що не відбулися, вибори всіх рівнів, які проходили в Росії 17-19 вересня, через численні порушення. Звернення опубліковане на порталі Change.org.

На думку авторів петиції, ці вибори вкотре стали максимально неконкурентними, значні групи громадян були позбавлені можливості обрати свого представника у владу. «До участі у виборах під надуманими і несправедливими приводами не були допущені найяскравіші опозиційні політики», – йдеться в зверненні.

Проведення багатоденного голосування призвело до зростання можливостей для масових фальсифікацій, а вимкнення загальнодоступної відеотрансляції «відкинуло всю виборчу систему на десятиліття назад», вважають автори документа. Права незалежних спостерігачів зазнавали постійних незаконних обмежень, на їхню адресу надходили погрози, на них здійснювали напади, відзначається в зверненні.

Автори петиції також зажадали скасувати електронне голосування, яке, на їхню думку, могло бути використане для корегування результатів очного голосування.

«Процес голосування та підведення підсумків був максимально непрозорим для незалежних спостерігачів. Відсутність відкритих прозорих механізмів перевірки дозволяє вважати результати електронного голосування такими, що не заслуговують довіри, і нелегітимними», – йдеться в петиції.

Автори звернення закликають голову ЦВК Росії зупинити беззаконня і «повернутися при ухваленні своїх рішень в правове поле сучасної демократії».

Петицію, в тому числі, підписали член президії Асоціації незалежних депутатів Юлія Галяміна, депутат Мосміськдуми Михайло Тимонов, московські муніципальні депутати Ілля Азар, Андрій Морев, Антон Аліфанов, Євгенія Гершберг.

За попередніми підсумками виборів до Держдуми, «Єдина Росія» отримує 324 місця з 450 і зберігає конституційну більшість. У нижню палату російського парламенту також проходять КПРФ, «Справедлива Росія – за правду», ЛДПР і «Нові люди».

Явка, за даними ЦВК Росії, склала 52 відсотки.

Рух за права виборців «Голос», який влада Росії визнала «іноземним агентом», зафіксував понад п’ять тисяч скарг від виборців про ймовірні порушення під час голосування. У МВС Росії розповіли, що отримали більше ніж 750 заяв на хід голосування. ЦВК підтвердила 12 випадків вкидання бюлетенів у восьми регіонах.