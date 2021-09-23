Суд відхилив апеляцію на статус Навального як «схильного до втечі»

Володимирський обласний суд 23 вересня відхилив апеляційну скаргу опозиціонера Олексія Навального на рішення Петушинського районного суду, який визнав законним його постановку на облік як схильного до втечі. Про це повідомив російському агентству «Интерфакс» адвокат Навального Вадим Кобзєв.

Навального поставили на облік ще в СІЗО, а потім в колонії міста Покров, куди його етапували. Адміністрація обґрунтувала це тим, що Навальний в своїх постах в соцмережах згадував про можливу втечу. Політик назвав це жартом.

У червні районний суд в Півниках Володимирської області Росії відмовив Навальному у задоволенні його позову до колонії про зняття з обліку. Навальний стверджував, що статус схильного до втечі порушує його права – зокрема, він повідомляв про те, що вночі кожну годину його знімають на відеореєстратор і при цьому будять, позбавляючи таким чином сну. Згодом політик повідомив, що кожну годину його будити перестали. Суд постановив, що права Навального, в тому числі на восьмигодинний сон, не порушувалися.

З середини березня Навальний перебуває у виправній колонії №2 в Покрові Володимирської області, де відбуває покарання у так званій справі «Ів Роше». Навальний, його прихильники і правозахисні організації вважають його засудження і заміну умовного терміну на реальний політичним. В інтерв’ю The New York Times Навальний повідомив, що в колонії він не піддається фізичному насильству, проте на нього чинять психологічний тиск.

Російський опозиціонер Навальний і Україна Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський». Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою. Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари. Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний». Читайте також: «Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального​ У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій. При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.