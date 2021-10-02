Російський опозиційний політик Олексій Навальний став лауреатом польської премії «Лицар свободи». Її з 2005 року вручає Фонд імені Казимира Пулавського людям, які зробили значний внесок у просування демократії, свободи і рівності в усьому світі.

Крім Навального, премію в різні роки отримували колишній президент Польщі Лех Валенса, колишній генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана, колишня верховний комісар ООН із прав людини Мері Робінсон, голови балтійських країн. Єдиним росіянином, якому вручали нагороду до Навального, був Михайло Ходорковський.

Церемонія вручення премії запланована на 5 жовтня у Варшаві. Замість Навального, який перебуває в ув’язненні, нагороду отримають його соратники Леонід Волков і Володимир Мілов.

Раніше цього року Олексій Навальний став лауреатом премій фонду Бориса Нємцова і Женевського форуму з прав людини.