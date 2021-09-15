«Свободу Навальному! Путіна в тюрму!» – в Москві затримали активістів, які вийшли на Красну площу

У столиці Росії Москві на Красній площі силовики 15 вересня затримали чотирьох активістів та журналіста RusNews через акцію на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

За даними видання «ОВД-Инфо», у відділок поліції «Китай-город» доставили активістів Світлану і Сергія Лукашових, Іллю Єрмакова та Сергія Реднікова, а також журналіста Євгена Євсюкова. Їх затримали під час спроби розгорнути банер «Свободу Навальному! Путіна в тюрму!»

Адвокат Сергій Тельнов повідомив, що до поліції викликали швидку допомогу на прохання затриманого Єрмакова, якого побили силовики. Як уточнюється, лікарі зафіксували у побитого активіста удари і подряпини на шиї та руках.

Також затриманих почали опитувати працівники кримінального розшуку: правоохоронці заявили, що нібито під час акції надійшов дзвінок про загрозу вибуху на Красній площі.