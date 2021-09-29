Розслідування Bellingcat і CNN про отруєння російського політика Навального отримало премію «Еммі»

Спільне розслідування групи Bellingcat і CNN про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального отримало новинну і документальну премію «Еммі» за «видатний новинний розслідувальний репортаж», повідомляє твітер премії.

Лауреатів 42-ї телевізійної премії International Emmy Awards 2021 для творців документальних фільмів, новинних журналістів та новинних репортажів оголосили у Нью-Йорку в ніч на 29 вересня.

20 серпня 2020 року літак, на якому Навальний летів із Томська до Москви, екстрено приземлився в Омську. Навальному стало зле на борту, він кричав від болю, а потім знепритомнів. У токсикологічній реанімації міської клінічної лікарні швидкої допомоги №1 його ввели у штучну кому. Пізніше лабораторія бундесверу, а незалежно від неї експерти з Франції і Швеції встановили, що Навального отруїли «Новачком» – нервово-паралітичною речовиною.

У грудні 2020 року розслідувачі з The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel дійшли висновку, що за отруєнням Навального може стояти група з восьми оперативників, пов’язаних з Інститутом криміналістики ФСБ (НДІ №2).

Співробітники ФСБ Александров, Осипов і Паняєв слідували за Навальним до Новосибірська, а потім до Томська, де він був отруєний 20 серпня 2020 року, стверджує Bellingcat. Макшакова розслідувачі Bellingcat і The Insider називають керівником групи з отруєння Навального. The Guardian із посиланням на джерела повідомляла, що за отруєнням Навального стоїть Служба захисту конституційного ладу ФСБ, що входить до Центру спеціального призначення спецслужби. Її очолює генерал армії Олексій Сєдов.

Коли причетність ФСБ до отруєння розкрилася, «Фонд боротьби з корупцією» виявив, що з медкартки Навального в Омську пропали ключові документи, в тому числі біохімічний аналіз крові Навального з НДІ Скліфосовського, який підтверджує діагноз отруєння інгібіторами холінестерази.

Зараз Навальний перебуває у виправній колонії №2 в місті Покрові у Володимирській області. Його затримали 17 січня, коли він повернувся з Німеччини до Росії. Суд задовольнив подання про заміну умовного терміну опозиціонеру (три роки шість місяців у колонії загального режиму) на реальний у справі «Ів Роше». У Росії після цього відбулися кілька акцій протесту на підтримку політика.