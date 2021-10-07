Навальний отримав німецьку премію за внесок у захист свободи слова

Російський опозиційний політик Олексій Навальний став лауреатом німецької премії M100 Media Award, яку вручають за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів.

Консультативна рада, яка визначає лауреата, зазначила, що, обравши Навального «дає чіткий сигнал про важливість захисту європейських цінностей через незалежну опозицію та громадянське суспільство, справедливий суд і захист основних прав людини». У заяві мовиться, що, нагороджуючи Навального, таким чином вони також нагадують про «майже 400 політичних в’язнів в Росії, убитих політиків та журналістів».

Премію за Навального отримав його соратник Леонід Волков.

«Ми в Німеччині іноді скаржимося на утиски плюралізму або обмеження свободи слова, але якими дрібними здаються наші скарги на тлі того, що відбувається в Росії», – заявив на церемонії голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер.

На початку місяця Навальний став лауреатом польської премії «Лицар волі», яку заснував Фонд імені Казимира Пулавського. Ця премія вручається з 2005 року людям, які зробили значний внесок у просування демократії, свободи та рівності в світі.

Раніше цього року Олексій Навальний став лауреатом премій фонду Бориса Нємцова і Женевського форуму з прав людини.

Російський опозиціонер Навальний і Україна Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський». Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою. Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари. Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний». Читайте також: «Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального​ У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій. При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.