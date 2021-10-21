Понад 10 років Навальний викриває зловживання російської політичної еліти в своїх антикорупційних розслідуваннях, очолює політичні протести і балотується на різні пости. Від березня 2021 року опозиціонер утримується у сумнозвісній в'язниці, що в російському місті Покров. Навального затримали в січні, коли він повернувся в Москву після лікування у Берліні від наслідків отруєння нервово-паралітичним речовиною. Цю речовину декілька західних лабораторій визначили як отруту військового класу. Звіт Навального та інших слідчих представив переконливі докази того, що отруєння здійснила Федеральна служба безпеки Росії. Навальний звинувачує президента Росії Володимира Путіна в тому, що він віддав наказ убити його. У жовтні російська тюремна комісія визнала Олексія Навального «терористом». (Автор: Стюарт Грір. Джерела: телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», AFP, AP, Reuters, YouTube, Twitter)



