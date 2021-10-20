Лауреат премії Сахарова: світ закликає Росію звільнити Олексія Навального

На засіданні Європарламенту 20 жовтня оголосили ім'я лауреата престижної премії Сахарова «За свободу думки». Ним став російський опозиціонер Олексій Навальний. Він «проявив відвагу у своїх спробах відродити свободу вибору для росіян. Протягом багатьох років він боровся за права і свободи людини у своїй країні», – заявили у Європарламенті й вкотре закликали Росію звільнити опозиціонера.

Першим, хто відреагував на присудження премії Навальному, став президент Європарламенту Девід Сассолі.

Він відзначив у соцмережах, що російський опозиціонер невтомно боровся з «корупцією режиму Володимира Путіна», і це йому вартувало свободи й майже - життя. Сассолі також наголосив: «Сьогоднішня премія визнає його величезну хоробрість, і ми повторюємо наш заклик негайно його звільнити».

Захищає права людини дорогою ціною

Генсек НАТО якраз давав плановий брифінг, коли стало відомо ім'я лауреата премії Сахарова. Єнс Столтенберг привітав рішення президії Європарламенту присудити найвищу нагороду в галузі прав людини Олексію Навальному. Й теж наголосив, що це – «нагадування про необхідність його звільнити».

«Євросоюз продовжує закликати до негайного і безумовного звільнення Навального», – написав у Твіттері глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. А те, що премія дісталася російському опозиціонерові, назвав «визнанням його відданності захисту демократії в Росії дорогою ціною».

Очільник литовського МЗС Едгар Рінкевич також привітав російського опозиціонера з присудженням премії Сахарова «За свободу думки», і скористався нагодою, щоб нагадати Кремлю про заклики ЄС звільнити Олексія Навального.

А що ж Росія?

Реагувати на заклики Євросоюзу, що активізувалися на тлі присудження престижної нагороди Навальному, в Москві не поспішають.

Про присудження ув'язненому опозиціонеру, послідовному критику Кремля премії Сахарова, висловився поки лише перший заступник комітету Ради Федерації з міжнародних питань Володимир Джабаров. Як передає російське інформагентство ТАСС, він заявив, що йому соромно за європарламентарів, бо присудили премію «злочинцеві». Мовляв, таким чином награду знецінюють, і «ніхто більше не сприйматиме премію всерйоз».

Церемонія вручення премії запланована на 15 грудня, й відбудеться це під час пленарної сесії Європарламенту в Страсбурзі. Та, вочевидь, замість Навального приз отримають його близькі чи родичі, адже він сам нині відбуває покарання в колонії в російському місті Покров, куди його відправили на два роки і вісім місяців за «багаторазові порушення умовного терміну» у справі про шахрайство.

Сам Навальний та його соратники називають цю справу повністю сфальсифікованою.

Це не єдина кримінальна справа проти російського опозиціонера, яка розглядається у російських судах. Загалом критику Кремля і Володимира Путіна загрожує кілька десятиліть за гратами.

Російська влада відкидає усі звинувачення у причетності до отруєння Олексія Навального і у його політичному переслідуванні.