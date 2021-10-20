Навальний отримав премію Сахарова – джерела Радіо Свобода

Лауреатом премії Сахарова «За свободу думки» став російський опозиціонер Олексій Навальний. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк із посиланням на свої джерела.

Кандидатуру Навального висунула найбільша фракція Європарламенту – Європейська народна партія.

ЄНП у твітері також підтвердила, що премію отримає Навальний.

Євродепутати назвали Навального «головним опонентом Володимира Путіна», який став відомим на весь світ, організовуючи масові демонстрації в Росії, борючись там проти корупції та балотуючись на виборах. Згадали депутати й про отруєння опозиціонера, його тюремний строк і заборону заснованих ним у Росії організацій.

Конкурентами Навального в боротьбі за премію, яка в грошовому еквіваленті складає 50 тисяч євро, стали афганські жінки – євродепутати відзначали їхній вклад за «хоробру боротьбу за рівність і права людей», а також – колишня тимчасова виконувачка обов’язків президента Болівії Жанін Аньєс, яка нині перебуває під арештом.

Вручення премії відбудеться 15 грудня у Страсбурзі, на урочистій сесії Європарламенту. Отримати нагороду особисто Навальний не зможе, бо перебуває у російській колонії.

Лауреатом премії Сахарова «За свободу думки» 2018 року став український режисер Олег Сенцов, ув’язнений на той час у Росії.