Дочка увʼязненого в Росії Навального отримає батькову премію Сахарова

Дочка російського опозиціонера Олексія Навального Дарʼя отримає в Страсбурзі присуджену політикові премію Сахарова «За свободу думки». Вручення відбудеться на пленарному засіданні Європарламенту. Очікується, що церемонію також найближчий соратник Навального Леонід Волков.

Сам опозиціонер не зможе брати участь у церемонії, оскільки з початку року перебуває у виправній колонії у місті Покрові Володимирської області. Він був поміщений туди після того, як повернувся до Росії з Німеччини, де лікувався після отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок».

Премію Сахарова «За свободу думки» Європарламент присудив Навальному 20 жовтня з формулюванням «за мужність у боротьбі за свободу, демократію та права людини».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив тоді, що «ніхто нас не може змусити виявляти повагу до подібних рішень» Європарламенту. Представник російського президента припустив, що люди, які ухвалювали рішення про премію, «не мають достовірної інформації»

Голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергій Наришкін в опублікованому 15 грудня інтервʼю газеті «Аргументи і факти» назвав отруєння Олексія Навального невдалою «операцією Заходу із сакральною жертвою», щоб «інспірувати масовий протестний рух» у Росії. Зараз, за словами чиновника, «у розвідувальній спільноті США та країн ЄС змушені визнавати, що інтерес населення до «берлінського пацієнта» неухильно знижується», і «йому вже шукають заміну як емблемі російського протесту».

Він також заявив, що Москва чекає «зрозумілих пояснень» з приводу «появи в аналізах російського громадянина після його відправлення до Берліна слідів бойової отруйної речовини». У російських аналізах Навального їх не було, повідомив голова СЗР.

Олексія Навального було госпіталізовано в місті Омську 20 серпня 2020 року, згодом його було перевезено на лікування до Берліна, де німецькі фахівці виявили в його організмі сліди бойової отруйної речовини з групи «Новачок». Пізніше це підтвердили лабораторії у Франції та Швеції, а також Організація за заборону хімічної зброї (ОЗХВ).

З розслідування засобів інформації та самої команди Навального випливає, що до отруєння, ймовірно, причетні співробітники ФСБ. Пізніше Навальний зателефонував до одного з них, і той фактично визнав свою участь в операції. Російська влада причетність до отруєння Навального заперечує, а деякі чиновники відкидають навіть сам факт отруєння. Слідчий комітет Росії відмовився порушувати кримінальну справу.