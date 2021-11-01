Росія: ФСБ затримала трьох імовірних учасників розслідування отруєння Навального

Федеральна служба безпеки Росії затримала у Москві трьох людей, яких підозрює у передачі особистих даних своїх співробітників, звинувачених Олексієм Навальним у скоєнні замаху на нього. Про це повідомляють видання Baza та інформаційне агентство ТАСС із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Називаються імена затриманих – Петро Катков, Олександр Зеленцов та Ігор Зайцев.

За даними Baza, усі троє працювали у приватному детективному агентстві «Лекс Гранд». На замовлення соратників Навального вони отримали білінги співробітників ФСБ, виходячи з яких стало ясно, що російські спецслужби стежили за Навальним упродовж кількох років і таємно супроводжували його в поїздці, після якої політик знепритомнів і впав у кому.

Як стверджує Baza, Каткову, Зеленцову та Зайцеву висунуто звинувачення у підробці державних документів, завдяки яким детективи змогли отримати білінги в салонах мобільного зв’язку, та порушенні таємниці телефонних переговорів. Затриманим загрожує до чотирьох років позбавлення волі. За даними ЗМІ, вони не знали, чиї телефонні номери «пробивали», і не знали, що фактично допомагають Навальному розслідувати замах на нього.

Раніше кримінальні справи через передачу даних про співробітників ФСБ, які стежили за Навальним, були порушені проти петербурзького поліцейського та співробітника відділу поліції з Самари.

У грудні 2020 року Володимир Путін заявляв, що дані про співробітників ФСБ, що з’явилися в справі Навального, – це робота американських спецслужб. Президент Росії не став заперечувати, що за опозиціонером «доглядали», але на питання про причетність російської влади безпосередньо до замаху відповів: «Хотіли б отруїти – довели б справу до кінця».

Олексія Навального було отруєно 20 серпня 2020 року. Він знепритомнів у літаку з Томська до Москви. Екіпаж здійснив екстрену посадку в Омську, там політика госпіталізували до місцевої лікарні. Через дві доби Навального перевезли на лікування до Німеччини. Експерти Бундесверу, фахівці лабораторій у Франції та Швеції виявили в аналізах опозиціонера отруту з групи «Новичок». США, Велика Британія та країни ЄС вимагали від російської влади провести ретельне розслідування отруєння Навального, проте кримінальну справу в Росії не було порушено.

Пізніше кілька міжнародних видань випустили розслідування, згідно з яким Навального було отруєно групою співробітників ФСБ, які стежили за ним кілька років. Сам опозиціонер оприлюднив в інтернеті запис своєї бесіди з людиною, яка ідентифікована у розслідуванні як співробітник ФСБ Росії Костянтин Кудрявцев. З його розмови з Навальним випливає, що отруйна речовина була нанесена на спідню білизну опозиціонера, яка була в номері томського готелю, де Навальний зупинився. У ФСБ назвали запис телефонної розмови сфабрикованим.