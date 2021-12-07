Росія: Навальний у колонії став учитися на «швачку»

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбуває покарання в колонії у Володимирській області, записався в швейний цех і став учитися на швачку. Про це він розповів у своїх соціальних мережах.

За словами опозиціонера, керівництво колонії повідомило йому про необхідність почати працювати. Для увʼязнених у колонії було відкрито вакансії днювального, кухаря, пекаря, підсобного робітника та на швейній промзоні, пише він.

«Мені подобається картинка, де я пекар, – стою такий, румʼяний здоровань у білому ковпаку, уперши руки в боки, дивлюся, як у печі достигає хліб, і чомусь задумливо усміхаюся», – написав опозиціонер. Але, за його словами, він вирішив не обіймати «номенклатурну посаду» і записався до швейного цеху.

Політик зазначив, що у всіх документах вакансія у чоловічій колонії називається «швачка» (російська мова, на відміну від української, де є слово «швець», має лише фемінітив на позначення цієї професії). За його словами, у цей момент він гаряче підтримав прихильників запровадження фемінітивів у російській мові (зокрема, «блогерка» та «авторка»), які вважають, що носії професій мають називатися так, як вони хочуть.

На швачку-мотористку в колонії під час свого увʼязнення навчався і колишній власник нафтової компанії ЮКОС Михайло Ходорковський. Після того, як він не склав іспит на професію, йому відмовили в умовно-достроковому звільненні.

Навальний за освітою юрист, працював адвокатом. Він також відомий як публіцист. Книжка з його судовими виступами у 2021 році стала бестселером у Німеччині.

Із середини березня 2021 року Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №2 у Покрові Володимирської області, де відбуває покарання у справі про шахрайство. Він, його прихильники та багато правозахисних організацій вважають кримінальну справу політичною. Згідно з вироком, політик повинен вийти на свободу не пізніше осені 2023 року. Проте проти нього порушено ще кілька кримінальних справ.