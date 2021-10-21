Пєсков прокоментував присудження Навальному премії Сахарова

Кремль заявляє, що не «поважає» рішення європейських законодавців нагородити ув’язненого російського опозиційного політика Олексія Навального премією Сахарова, найвищою нагородою Європейського союзу в галузі прав людини.

«Ми поважаємо цей орган (Європейський парламент – ред.), але ніхто не може змусити нас поважати такі рішення», – заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков журналістам в Москві 21 жовтня.

Напередодні Олексій Навальний став лауреатом премії Сахарова «За свободу думки». Його кандидатуру висунула найбільша фракція Європарламенту – Європейська народна партія.

Євродепутати назвали Навального «головним опонентом Володимира Путіна», який став відомим на весь світ, організовуючи масові демонстрації в Росії, борючись там проти корупції та балотуючись на виборах. Згадали депутати й про отруєння опозиціонера, його тюремний строк і заборону заснованих ним у Росії організацій.

Конкурентами Навального в боротьбі за премію, яка в грошовому еквіваленті складає 50 тисяч євро, стали афганські жінки – євродепутати відзначали їхній вклад за «хоробру боротьбу за рівність і права людей», а також – колишня тимчасова виконувачка обов’язків президента Болівії Жанін Аньєс, яка нині перебуває під арештом.

Вручення премії відбудеться 15 грудня у Страсбурзі, на урочистій сесії Європарламенту. Отримати нагороду особисто Навальний не зможе, бо перебуває у російській колонії.

Лауреатом премії Сахарова «За свободу думки» 2018 року став український режисер Олег Сенцов, ув’язнений на той час у Росії.

Навальний – третій володар цієї нагороди із Росії з моменту її заснування в 1988 році.

Анатолій Марченко, радянський дисидент сибірського походження, письменник і правозахисник, який провів більше третини свого життя у в’язниці, отримав нагороду посмертно в 1988 році разом з Нельсоном Манделою. Російська правозахисна група «Меморіал», очолювана Сахаровим наприкінці 1980-х років, отримала премію в 2009 році.