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Пєсков прокоментував присудження Навальному премії Сахарова

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Кремль заявляє, що не «поважає» рішення європейських законодавців нагородити ув’язненого російського опозиційного політика Олексія Навального премією Сахарова, найвищою нагородою Європейського союзу в галузі прав людини.

«Ми поважаємо цей орган (Європейський парламент – ред.), але ніхто не може змусити нас поважати такі рішення», – заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков журналістам в Москві 21 жовтня.

Напередодні Олексій Навальний став лауреатом премії Сахарова «За свободу думки». Його кандидатуру висунула найбільша фракція Європарламенту – Європейська народна партія.

Євродепутати назвали Навального «головним опонентом Володимира Путіна», який став відомим на весь світ, організовуючи масові демонстрації в Росії, борючись там проти корупції та балотуючись на виборах. Згадали депутати й про отруєння опозиціонера, його тюремний строк і заборону заснованих ним у Росії організацій.

Конкурентами Навального в боротьбі за премію, яка в грошовому еквіваленті складає 50 тисяч євро, стали афганські жінки – євродепутати відзначали їхній вклад за «хоробру боротьбу за рівність і права людей», а також – колишня тимчасова виконувачка обов’язків президента Болівії Жанін Аньєс, яка нині перебуває під арештом.

Вручення премії відбудеться 15 грудня у Страсбурзі, на урочистій сесії Європарламенту. Отримати нагороду особисто Навальний не зможе, бо перебуває у російській колонії.

Лауреатом премії Сахарова «За свободу думки» 2018 року став український режисер Олег Сенцов, ув’язнений на той час у Росії.

Навальний – третій володар цієї нагороди із Росії з моменту її заснування в 1988 році.

Анатолій Марченко, радянський дисидент сибірського походження, письменник і правозахисник, який провів більше третини свого життя у в’язниці, отримав нагороду посмертно в 1988 році разом з Нельсоном Манделою. Російська правозахисна група «Меморіал», очолювана Сахаровим наприкінці 1980-х років, отримала премію в 2009 році.

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