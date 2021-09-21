Отруєння Скрипалів: британська поліція висунула звинувачення третьому підозрюваному у справі

Поліція Великої Британії 21 вересня підтвердила висунення звинувачень третій людині у зв’язку з розслідуванням отруєння російського розвідника Сергія Скрипаля нервово-паралітичним агентом «Новічок» у 2018 року.

Як заявив Скотланд-Ярд, вдалося зібрати достатньо доказів, щоб висунути звинувачення людині, відомій як Сергій Федотов, у змові з метою вбивства, замаху на вбивству, володінні та використанні хімічної зброї та завданні тяжкої шкоди здоров’ю.

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При цьому, за даними поліції, «Сергій Федотов» – це вигадане ім’я для «Дениса Сергеєва, який є членом російської військової розвідки ГРУ».

«Ми не проситимемо в Росії екстрадиції цих людей, адже російська конституція не передбачає екстрадиції власних громадян. Росія чітко дала це зрозуміти у відповідь на запити щодо екстрадиції в інших справах. Якщо ця позиція зміниться, буде зроблений запит на екстрадицію», – йдеться в повідомленні поліції.

Водночас Скотланд-Ярд заявляє про отримання Європейського ордеру на арешт. Це означає, що підозрюваний буде заарештований при поїздці до будь-якої з країн, де цей ордер діє.

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Колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня 2018 року в британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новичок». Вони вижили після тривалого лікування. Слідство у Британії підозрює в організації замаху російських громадян, які приїхали в країну за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Розслідувачі Bellingcat і їхні партнери стверджують, що за цими іменами ховалися офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.