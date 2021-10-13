Журналісти виявили, що Арахамія користувався літаками «структур Фірташа», той відреагував

Голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія двічі користувався приватними літаками компанії, яка опосередковано пов’язана із олігархом Дмитром Фірташем, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела.

Розслідування стосувалося позапарламентських контактів голови президентської фракції. Зокрема, з отриманих від джерел документів журналістам стало відомо, що Арахамія під час припинення авіаційного сполучення двічі літав до Відня приватним літаком, який належить структурам, пов’язаним із Фірташем.

Сам народний депутат пояснив візит до Відня медичними причинами. Він сказав, що не міг контролювати, кому належить літак.

«Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа і зданий у якусь велику авіакомпанію у якої кількість бортів нараховує кілька сотень, тому це як Uber викликати і ви не розумієте, яким літаком полетите», – цитує «Українська правда» Арахамію.

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Згодом, додають у виданні, помічник парламентаря не на камеру показав журналістам папери, які свідчать про те що дружина Арахамії двічі замовляла у грузинської туристичної фірми медичні послуги включно із трансфером. Вартість кожного перельоту до Відня становила 24 тисячі євро.

Крім того, розслідування зафіксувало зустрічі Арахамії з народним депутатом Ігорем Абрамовичем («Опозиційна платформа – За життя»), якого пов’язують із олігархами Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Бізнес-зв’язки з Хомутинніком Абрамович визнає, із Фуксом – заперечує.

Іншим учасником зустрічі був колега Арахамії по фракції Остап Шипайло. Жоден з учасників зустрічі, яка тривала близько двох годин, не зміг уточнити, чого вона стосувалася.

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Також, за даними видання, Арахамія зустрічається з бізнесменом Веміром Давітяном. Він – віцепрезидент благодійного фонду Олександра Петровського. За даними джерел «УП», Давітян – «права рука» Арахамії і куратор по Запорізькій області.

Давітян підтвердив знайомство із Арахамією, але заперечив, що обговорював із ним робочі питання. Голова монобільшості, своєю чергою, заперечує робочі стосунки з підприємцем.

У вересні стало відомо, що Давид Арахамія відвідав матч «Динамо» з «Бенфікою», де бачився з олігархом Ігорем Коломойським. За словами парламентаря в коментарі агентству «Інтерфакс», вони лише «обмінялися жартами щодо закону про олігархів».