«Сімейна Рада»: за що депутати платять мільйони з бюджету родичам своїх колег? (№ 310)

Родинні зв’язки та «кумівство» – досі традиційна проблема українського парламенту. Це явище публічно засуджував Володимир Зеленський, проте і його друзі обіймають чимало високих посад.

У новому розслідуванні «Схеми» уважно придивилися до помічників народних депутатів. І побачили, що на ці посади вони нерідко беруть дітей та дружин своїх же колег.

Таких випадків журналісти виявили щонайменше дванадцять. Закон це не забороняє, але експерти кажуть, що така практика несе корупційні ризики. Вибір помічника, який потім отримуватиме зарплату з держбюджету, іноді базується лише на теплих стосунках, а не на професійних якостях.

То хто є ким і кому у Верховній Раді дев’ятого скликання? Скільки отримують родичі-помічники за свої послуги? І – найголовніше: чи відповідають вони займаним посадам, які фінансуються з податків українців?