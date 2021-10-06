Рада може розглянути кадрові зміни в уряді наступного пленарного тижня – Арахамія

Верховна Рада може розглянути питання про кадрові зміни в Кабінеті міністрів України наступного пленарного тижня з 19 по 22 жовтня, заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 6 жовтня в кулуарах парламенту.

За його словами, це питання було відкладене, бо «в нас тут головна відставка» (йдеться про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, яке депутати мають розглянути 7 жовтня).

Минулого місяця Арахамія заявляв, що в уряді плануються три-чотири кадрові зміни, в яких саме міністерствах – не уточнив.

Напередодні Дмитра Разумкова відсторонили від ведення засідань парламенту на два дні, а 7 жовтня Верховна Рада має розглянути питання про його відкликання з посади.

Депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».