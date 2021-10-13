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НБУ встановив курс долара на 18 жовтня, гривня далі посилюється

Національний банк України встановив на 18 жовтня курс 26 гривень 34 копійки за долар

Національний банк України встановив на 18 жовтня курс 26 гривень 34 копійки за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку відбувалися з мінімальними коливаннями і завершилися на рівні 26 гривень 36–38,5 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 1,5–2 копійки більше за рівень закриття торгів 12 жовтня.

«На торгах по долару друга інтервенція НБУ з купівлею долара за ціною 26,34 гривні утримує курс від подальшого просідання», – відзначали експерти сайту «Мінфін» ще опівдні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.

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