Міжнародні резерви України у вересні скоротилися – НБУ

Станом на 1 жовтня 2021 року міжнародні резерви України становили 28,7 мільйона доларів США. У вересні вони скоротилися на 9,2% з огляду на проходження періоду пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями держави, повідомила 7 жовтня пресслужба Національного банку.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті склав 2 557 мільйонів доларів США.

Також за підсумками вересня 2021 року чиста купівля валюти Національним банком на валютному ринку становила майже 140 мільйонів доларів США.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.