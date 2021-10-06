Курс НБУ: гривня оновила максимум за 18 місяців

Національний банк України встановив на 7 жовтня курс 26 гривень 35 копійок за долар, це на 7 копійок менше за офіційний курс на сьогодні. Цей показник є також рекордним за більш як 18 місяців – нижчим курс НБУ був 16 березня 2020 року (26,09), уже 17 березня він зріс до 26,52 гривні за долар.

Торги на міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, завершилися на рівні 26 гривень 37–39 копійок за долар, хоча на момент укладення більшості угод котирування становили 26 гривень 32–34 копійки за долар.

«Пропозиція перевищувала попит, і НБУ вийшов на торги з другою інтервенцією. Він купує долар трохи нижче за ринок, по 26,315 гривні. Це дало учасникам торгів сигнал щодо «бачення» регулятором рівня мінімального курсу на сьогодні», – відзначали експерти сайту «Мінфін» о 13:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.