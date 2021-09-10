В НБУ розповіли про рівень інфляції в серпні

У серпні поточного року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця –10,2%, а в місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%. Про це з посиланням на службу статистики вказує Національний банку України.

«Збереження незмінних тарифів на електроенергією для населення, зміцнення обмінного курсу та більша пропозиція сезонних продуктів переважили вищі темпи подорожчання послуг та палива. Базова інфляція в серпні незначно сповільнилася (до 7,2% р/р із 7,3% р/р у липні)», – йдеться в повідомленні.

Упродовж найближчих місяців інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11% з огляду на «дію як тимчасових, так і фундаментальних проінфляційних чинників», вказує регулятор.

«Водночас наприкінці 2021 року інфляція сповільниться нижче 10% і у 2022 році поступово повернеться до цілі Національного банку 5%. Сповільненню інфляції сприятимуть вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року, корекція світових цін на сировинні товари та надходження нового більшого врожаю сільськогосподарських культур. Стримуючий влив на цінову динаміку також матиме посилення монетарної політики Національного банку», – йдеться в повідомленні НБУ.

Голова правління НБУ Кирило Шевченко напередодні заявив, що значний внесок у цінову динаміку у серпні мало збереження високих цін на енергоносії та продовольство. Несприятливі погодні умови також позначилися на вартості окремих продуктів.