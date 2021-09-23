НБУ зафіксував рекордне за 1,5 року посилення гривні

Національний банк України встановив на 24 вересня курс 26 гривень 53 копійки за долар, це на 14 копійок менше за офіційний курс на сьогодні. Це рекордне посилення не лише 2021 року, а за останні півтора року – від березня 2020-го. Тоді 17 березня був встановлений курс 26 гривень 52 копійки за долар.

Торги на міжбанківському ринку, за даними Finance.ua, завершилися для долара позитивно – на рівні 26 гривень 62–64 копійки за одиницю американської валюти, це на 4 копійки більше за рівень закриття торгів 22 вересня.

Сесія відбувалася у два етапи – приблизно до полудня гривня посилювалася (до рівня 26 гривень 49–51 копійка за долар), але після виходу НБУ з викупом надлишку пропозиції на рівні 26,47 гривні котирування стали стрімко зростати.

«Торги по долару відбуваються за поступового зростання котирувань за рахунок того, що попит на валюту зріс, а от продавців після двох виходів Нацбанку вже значно менше», – вказували експерти сайту «Мінфін» у другій половині дня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався до вересня, коли Україна проходить період значних зовнішніх боргових виплат. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час наразі дозволяє приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.