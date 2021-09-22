У Мінфіні розповіли про найближчі плани місії МВФ в Україні

У Міністерстві фінансів України розповіли про найближчі плани місії Міжнародного валютного фонду, яка 21 вересня розпочала роботу для продовження здійснення першого перегляду спільної програми stand-by.

«Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. Представники Фонду проведуть низку зустрічей із органами виконавчої влади України для оцінки досягнення цілей програми. Водночас будуть сформовані подальші кроки для забезпечення сталого зростання української економіки, впровадження структурних реформ та подолання наслідків коронавірусної кризи. За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду спільної програми stand-by та розгляду Радою директорів МВФ», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що напередодні міністр фінансів України Сергій Марченко мав зустріч із головою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар.

«Сторони обговорили прогрес у виконанні структурних «маяків» у рамках програми співробітництва та питання, які ще залишились, зокрема, забезпечення незалежності Національного банку та антикорупційних органів... Також сторони обговорили важливість прийняття Верховною Радою України законопроєкту 5600, який створює додатковий ресурс для бюджету 2022», – повідомили у Мінфіні.

9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько 5 мільярдів доларів із негайним наданням 2,1 мільярда доларів першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.

Як заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму 750 мільйонів доларів може надійти наприкінці листопада або на початку грудня.