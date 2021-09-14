Шмигаль вважає, що Україна виконала всі вимоги для отримання траншу від МВФ

Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму 750 мільйонів доларів може надійти наприкінці листопада або на початку грудня, заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підтвердив, що з 18 вересня в Україні працюватиме «фінальна» місія МВФ.

«Ми виконали всі умови, передбачені меморандумом про співробітництво з МВФ. Тому розраховуємо лише на позитивний результат. І очікуємо, що орієнтовно наприкінці листопада – на початку грудня надійде черговий кредитний транш», – вважає Шмигаль.

Однією з умов надання грошей МВФ є конкретні кроки з реалізації судової реформи. Однак Рада суддів 13 серпня не обрала від себе трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. За кандидатів проголосували лише четверо членів Ради суддів із 26.

Президент України Володимир Зеленський заявив того ж дня, що не допустить «блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював».

В Офісі президента повідомили, що 16 вересня відбудеться робоча зустріч за участю очільників органів суддівського урядування, зокрема, голови Ради суддів, Верховного суду, представників парламенту, а також послів «Групи семи».

9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько 5 мільярдів доларів із негайним наданням 2,1 мільярда доларів першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.