Банки в Україні зараз переважно стійкі та добре капіталізовані – НБУ

Банківський сектор в Україні нині є достатньо стійким та готовий до запланованого підвищення вимог до капіталу, незважаючи на вплив торішньої кризи, повідомила пресслужба Національного банку України.

Регулятор, говорячи про результати оцінки стійкості банків у 2021 році, вказує, що низка банків все ж мають вжити заходів, щоб посилити свою стійкість до можливих кризових явищ надалі.

«Цьогоріч оцінку якості активів традиційно проходили всі банки, а 30 найбільших банків додатково пройшли стрес-тестування. За підсумками оцінки стійкості Національний банк установив вищий за мінімальний необхідний рівень достатності капіталу для низки банків. Цей цільовий рівень розраховано в такий спосіб, щоб навіть за реалізації стресових подій капіталу банку було достатньо для покриття можливих збитків. Оцінка якості активів проводилася незалежними аудиторами. Вона підтвердила, що загалом банки коректно відображають якість кредитного портфеля та решту основних показників діяльності», – йдеться в повідомленні НБУ.

В НБУ кажуть: кращі цьогорічні результати більшості банків зумовлені їх вищою капіталізацією, збереженням прийнятної якості кредитного портфеля та достатнім рівнем операційної ефективності, що майже не погіршилися внаслідок кризи.

«Водночас сценарії для стрес-тестування були загалом м’якшими, ніж у попередні роки», – йдеться в повідомленні.

Оцінка стійкості проводиться Національним банком із 2018 року і складається з оцінки якості активів та стрес-тестування.

Стрес-тестування проходили 30 банків, на які станом на початок цього року сукупно припадало 93% активів банківської системи. У 2020 році стрес-тестування не проводилося через пандемію COVID-19.