Колишнє керівництво «Дельта банку» підозрюють у розтраті понад 1 мільярда гривень – Венедіктова

Колишньому власнику і кільком посадовцям «Дельта банку» повідомили про підозру в розтраті понад 1 мільярда гривень, заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 11 жовтня.

«Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ «Дельта банк». Він же свого часу обіймав посаду Голови Спостережної Ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 мільярда гривень. Крім нього, повідомлення про підозру одержали двоє заступників Голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній», – написала вона на своїй фейсбук-сторінці.

За даними Офісу генпрокурора, банк продав борг на 42 мільйони гривень за ціною 4 мільйони, причому покупцем кредиту стала «фінансова компанія, заснована власником ПАТ «Дельта Банк», директор якої за сумісництвом обіймав у банку адміністративну посаду».

У цій же схемі, додає Венедіктова, з-під застави вивели нерухомість вартістю близько 16 мільйонів гривень.

«Також про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були вісім земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів», – додає Венедіктова.

За її повідомленням, у справі заарештовані активи ексвласника на суму 790 мільйонів гривень, а також 1 мільйон доларів на рахунку голови Ради директорів в одному зі швейцарських банків.

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«Прокурори вручили власникові «Дельта банку» клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 мільярд гривень», – зазначила гепрокурорка.

Венедіктова також повідомила, що прокуратура повідомила про підозру шістьом людям у справі про розтрату 2,5 мільярдів гривень бану «Фінанси та кредит».

Загалом, за даними Офісу генпрокурора, сукупна заборгованість банків із десятки найбільших боржників Нацбанку та Фонду гарантування вкладів перевищує 120 мільярдів гривень.