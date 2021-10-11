Суд стягнув майно ексвласника «Імексбанку» для погашення заборгованості – НБУ

Київський районний суд Одеси за позовом Національного банку стягнув спортивно-оздоровчий комплекс «Люстдорф» колишнього власника «Імексбанку» Леоніда Клімова в рахунок погашення боргу. Про це Нацбанк повідомив 11 жовтня.

За повідомленням, стягнення передбачене для погашення боргу за стабілізаційним кредитом на суму 309 мільйонів гривень. Суд також ухвалив рішення про продаж «Люстдорфа» на відкритих торгах.

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«У 2014 році Леонід Клімов, який на той момент був власником АТ «Імексбанк», уклав із Національним банком договори поруки та іпотеки, взявши на себе особисті зобов’язання з погашення заборгованості перед Національним банком за стабілізаційним кредитом банку. Оскільки Леонід Клімов не виконував взяті на себе зобов’язання за договором поруки, в січні 2016 року Національний банк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку», – нагадали у центробанку.

Одеський апеляційний суд у листопаді 2020 року вирішив стягнути із Клімова заборгованість у 309 мільйонів гривень на користь Нацбанку. Наразі, за даними регулятора, ексвласник «Імексбанку» оскаржує це рішення в касації.

Нацбанк визнав «Імексбанк» неплатоспроможним у 2015 році.