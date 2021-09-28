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НБУ розпродає свій автопарк, хоче замінити його на нові економічні авто нижчого класу

Серед транспорту, який НБУ наразі продає на аукціоні, є, зокрема, марки Volkswagen Transporter, Peugeot Boxer, Toyota (Corolla, Avensis, Camry)

Національний банк України заявив про оптимізацію свого автопарку та продаж на аукціоні автомобілів регулятора.

«Національний банк України проводить аукціони із продажу 18 автомобілів та одного напівпричепу. Торги відбудуться через систему Prozorro 12 жовтня 2021 року з 9:00 до 18:00. НБУ продовжує оптимізацію свого автопарку, яка передбачає поступову заміну старих автомобілів із бензиновими двигунами, що потребують постійного технічного обслуговування, на нові економічні автомобілі нижчого класу. За останні шість років НБУ суттєво скоротив кількість автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами», – йдеться в повідомленні.

Із лотами можна ознайомитись за посиланням.

Серед транспорту, який Національний банк наразі продає на аукціоні, є, зокрема, марки Volkswagen Transporter, Peugeot Boxer, Toyota (Corolla, Avensis, Camry).

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