Скільки авто закріплено за ВР, ОП, КМ і силовиками і скільки це коштує платникам податків

Від двадцятирічних Mercedes-Benz до новеньких Toyota Camry, від представницьких автівок до «богданів», «камазів» і навіть тракторів, від десятків тисяч транспортних одиниць до лише двох електрокарів на ціле відомство… «Схеми»​ вирішили дослідити автопарки ключових українських державних інституцій –​ і надіслали запити з питаннями про кількість авто, їхні марки й суми з держбюджету, що витрачаються на їхнє утримання, до Верховної Ради, Офісу президента, Кабміну і окремих міністерств, а також до Офісу генпрокурора, Нацполіції й ДБР. І ось які відповіді надійшли в редакцію.

Відповідно до отриманих журналістами даних, майже дві сотні автівок нараховує автопарк Верховної Ради України – станом на 1 травня 2020 року їх налічувалося 187. Більш ніж половина серед них – це легкові автівки: Mercedes, Toyota, Volkswagen, Škoda тощо. Хоча, крім них, на балансі в автобазі Верховної Ради є автобуси, вантажівки і навіть спецмашини для перевезення пального й прибирання тротуарів.

Утримання такого автопарку обходиться державі в десятки мільйонів: у 2018-му на це пішло майже 18 мільйонів гривень, у 2019-му – близько 20 мільйонів. А на перші чотири місяці цього року – 4,6 мільйона гривень.

Ще два десятки авто закріплені за Радою нацбезпеки й оборони України. Більшість – легкові автівки Škoda Superb і Volkswagen Passat. Але в цьому автопарку також є і кілька позашляховиків і вантажне авто Iveco Trakker.

Примітно, що на обслуговування цих 20 автівок протягом останніх двох років відомство витрачало понад 2 мільйони гривень щорічно (майже 2,2 млн грн у 2018-му і понад 2,3 млн грн у 2019-му). А за січень-квітень 2020-го на це пішло майже пів мільйона.

Дещо більше авто, як раніше вже з’ясували «Схеми», перебуває на балансі автобази президента – 232. Серед них – Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Škoda і Ford.

У Кабінеті міністрів України станом на цей час не відповіли «Схемам» про загальну чисельність їхнього автопарку – зазначивши, що це «потребує збору інформації серед значної кількості даних». Водночас журналісти отримали інформацію від низки українських міністерств про авто, закріплені за ними.

Так, відповідно до даних Міністерства закордонних справ, у них на балансі є загалом одинадцять автівок – від майже 20-річних Mercedes до відносно нових мікроавтобусів на базі Ford Tourneo, випущених минулого року. І навіть власна тротуароприбиральна машина.

При цьому у МЗС деталізували витрати на автопарк, включивши до суми не лише обслуговування і ремонт автівок, а й страхування й витрати на пальне. Таким чином, витрати на це сягнули майже 950 тисяч грн у 2018-му і близько 860 тис грн у 2019-му.

У Міністерстві юстиції «Схемам» повідомили, що мають вісім службових автівок. Більшість із них – позашляховики: Toyota, Infinity, Mazda, Hyundai 2004–2012 років, а також декілька легковиків-седанів. Утім, утримання такого невеликого автопарку коштує платникам податків більш ніж у мільйон щорічно: у 2018-му сума сягнула майже 1,3 мільйона гривень, а 2019-го – близько 2,2.

Решта міністерств, які надіслали свої відповіді редакції, мають значно менші автопарки.

Чотири автівки перебуває на балансі Міністерства економіки станом на початок травня – три седани й один позашляховик, усі 2003–2005 років випуску. Але, як вказало відомство у відповіді «Схемам», ці машини були безоплатно передані їм від дочірньої компанії «Нафтогазу» – «Газ України» – і в Мінекономіки вони не використовувались і витрати на них не здійснювались. Крім того, три зі згаданих автівок вже перебувають в процесі передачі від міністерства на баланс ДП «Міжнародний дитячий центр «Артек», а ще одне – готується до передачі держпідприємству «Укрхімтрансаміак».

Разом із тим, протягом 2019 – на початку 2020 року відомство користувалося автівкою Škoda Superb 2017 року випуску (транспортне обслуговування здійснювалось автопідприємством Кабміну). І це коштувало відомству близько 147 тисяч гривень у 2019-му і майже 97 тисяч гривень за перші місяці 2020-го.

Дещо менше – три службові авто – стоять на обліку в Міністерства оборони: седани Kia й Volkswagen і позашляховик Lexus, які були випущені в 2004–2009 роках. Примітно, що на їхнє обслуговування в 2018-му міністерство витратило 65 тисяч гривень, тоді як у 2019-му майже вчетверо більше – 232 тисячі гривень. А їхнє утримання протягом січня-квітня 2020-го вже коштувало близько 6 тисяч гривень.

За Міністерством фінансів закріплено лише дві автівки – причому це електрокари 2019 року випуску Hyundai Ioniq EV Premium і Hyundai Ioniq EV Top. Тож у 2018–2019 роках вони взагалі не мали витрат на утримання авто – а за перші чотири місяці цього року на це пішло близько 3,5 тисяч гривень.

А міністерства освіти, розвитку громад і територій та енергетики відзначили, що мають по одному службовому авто – Škoda Superb, Toyota Camry й Volkswagen Passat відповідно.

При цьому, хоча за цими відомствами закріплено по одній автівці, вони вказали значні суми, витрачені на утримання автопарку.

Наприклад, у Міносвіти в 2018-му на це пішло майже 600 тисяч гривень, а в 2019-му 737 тисяч. Мінрозвитку територій останні два роки витрачало на це по 200 тисяч щорічно. В Міненергетики й захисту довкілля у 2018–2019 роках це обходилося приблизно в 140 тисяч щорічно.

У Міністерстві у справах ветеранів журналістам також відповіли, що мають на балансі одну автівку – це Mitsubishi Lancer 2008 року випуску, який вони отримали в 2019-му як правонаступники ліквідованої Держслужби в справах ветеранів війни та учасників АТО. Торік міністерство витратило на його утримання близько 61 тисяч гривень, а за перші місяці 2020-го – ще близько 1700 гривень.

Але це не єдина автівка в розпорядженні цього міністерства – там відзначили, що також користуються Volkswagen Passat 2004 року випуску на підставі договору з автопідприємством Кабміну про надання транспортних послуг. Ці послуги, надані міністерству в березні-квітні 2020-го, коштували йому близько 15 тисяч гривень.

Також низка міністерств відповіли журналістам, що взагалі не мають у своєму розпорядженні службових автівок – зокрема, це Міністерство цифрової трансформації, Міністерство соціальної політики, Міністерство молоді і спорту.

У Міністерстві інфраструктури також повідомили «Схемам», що не мають на балансі службових автівок – та водночас зазначили, що за договорами з держпідприємством «Укрсервіс Мінтрансу» про транспортне обслуговування відомство користувалося Toyota Avalon 2008 року випуску. І за це міністерством було сплачено 429 тисяч гривень у 2018-му, 199 тисяч гривень у 2019-му і ще 199 тисяч гривень у 2020-му.

А в Міністерстві внутрішніх справ не відповіли по суті запиту – натомість повідомили, що продовжили термін його розгляду.

На відміну від перерахованих вище міністерств і держструктур, потреба силових органів у великій кількості транспортних засобів безпосередньо пов’язана зі специфікою їхніх функцій і обов’язків. Особливо це стосується Національної поліції України.

Відповідно до отриманих журналістами даних, сукупна кількість автівок на балансі, зокрема й закріплених за її територіальними органами, наближається до 20 тисяч.

Утім, це єдина цифра, яку в Нацполіції змогли назвати журналістам. Інформацію щодо марок і років випуску автівок, а також витрачених на їхнє утримання коштів там надати не змогли – через те, що «до центрального органу управління поліції ведення обліку такої інформації не належить і облік таких даних не здійснюється». Тому за цими даними там порадили звертатися до конкретних територіальних органів поліції – бо «вони є юридичними особами і самостійно розпоряджаються майном».

Автопарк Національного антикорупційного бюро станом на цей час складається зі 120 машин. У відомстві не уточнювали конкретні моделі автівок, але зазначили роки випуску. Виявилось, що на балансі бюро – найновіші автівки серед правоохоронних відомств, які надали журналістам дані про це. Усі вони були випущені в 2015–2018 роках.

Обслуговування такого автопарку обходиться бюро орієнтовано в 700 тисяч гривень щорічно (відповідно до даних за 2018–2019 роки). А за чотири місяці 2020-го воно вже коштувало відомству понад 376 тисяч гривень.

Трохи менше від сотні автівок має на балансі і Офіс генерального прокурора – 78 одиниць. Примітно, що – згідно з наданими ОГП даними – ще наприкінці 2018-го їх було на десяток більше.

У відомстві не стали вказувати кількість машин конкретних марок на балансі – лише зазначили перелік марок і період, у який усі вони були випущені. Таким чином, в автопарку Офісу генпрокурора є Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Volkswagen, Mitsubishi, Chevrolet, Ford і «Богдан», які були випущені протягом 1997–2018 років.

Такий автопарк обходиться ОГП на рік приблизно в 15–17 мільйонів гривень (у 2019-му і 2018-му відповідно). А за перші місяці 2020-го на нього пішло близько 1,7 мільйонів гривень.

Не надали журналістам дані про свій автопарк поки в Службі безпеки України.

А в Державному бюро розслідувань не відповіли на жодне з питань змістовно – натомість відписали, що «підстави для задоволення запиту на інформацію відсутні».

Стосовно службових автівок відомства там відповіли, що «запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом». А з приводу витрачених на свій автопарк коштів зазначили, що це публічна інформація, але вона «не є створеною в тому вигляді, в якому запитується», відзначивши, що це потребуватиме додаткових дій для обробки даних. І також не надали її.