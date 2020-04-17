Автобаза президента не надала свої авто у допомогу лікарням, бо «обслуговує Зеленського і делегації»

Державна організація «Автобаза Державного управління справами», яка обслуговує президента України та його Офіс, та має на балансі 232 автомобілі, не передавала транспортні засоби зі свого автопарку медичним закладам України як допомогу у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

У відповідь на запит журналістів в «Автобазі Державного управління справами» зазначили: «Автобаза ДУС не передавала транспортні засоби зі свого автопарку медичним закладам України. Автотранспортні засоби, які перебувають на балансі організації, використовуються в установленому порядку для транспортного забезпечення президента України, Офісу президента України, Державного управління справами (в тому числі закладів охорони здоров’я, які перебувають в управлінні ДУС), а також для обслуговування офіційних заходів та іноземних делегацій».

Всього на балансі цієї автобази станом на середину квітня було 232 транспортні засоби, серед яких Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Skoda, Ford – йдеться у відповіді «Схемам».

На відміну від ДУС, раніше у Верховній Раді вирішили передати близько тридцяти автомобілів зі свого автопарку у тимчасове користування медичним закладам Києва, які визначені як госпітальна база для боротьби з COVID-2019.

Серед медзакладів, яким парламент допомагає своїми автомобілями, за інформацією апарату ВР, є такі:

Державний заклад «Поліклініка № 2» Державного управління справами;

КНП «Олександрівська клінічна лікарня міста Києва»;

КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня»;

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 9»;

КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1»;

Київська міська клінічна лікарня № 4;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини;

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Серед цих 9 медичних закладів, яким вони допомагають автомобілями, виявилися також дві установи, які перебувають на балансі ДУС – організації, яка обслуговує президента та його офіс, а саме – Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» та «Поліклініка № 2».

Тобто, зазначають журналісти, двом згаданим медичним установам, які обслуговують головно посадовців, допомагають транспортом не тільки з автопарку президента (на постійній основі, безвідносно до епідемії), але й з автобази парламенту, для додаткової транспортної допомоги на час боротьби з вірусом.

Водночас, в Автобазі управління справами апарату Верховної Ради не повідомили «Схемам» про загальну кількість машин в їхньому автопарку.