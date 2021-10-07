Гривня продовжує оновлювати максимуми щодо долара за 1,5 року – курс НБУ

Національний банк України встановив на 8 жовтня курс 26 гривень 33 копійки за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на сьогодні. Цей показник є також рекордним за більш як 18 місяців – нижчим курс НБУ був 16 березня 2020 року (26,09), уже 17 березня він зріс до 26,52 гривні за долар.

Торги на міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, завершуються на рівні 26 гривень 29,5–31,5 копійки за долар, це на 7,5 копійки менше за рівень закриття торгів 6 жовтня.

«На торгах по долару ранній вихід Нацбанку з купівлею по 26,30 гривні вже дав ціновий орієнтир усьому ринку за сьогоднішнім курсом», – відзначали експерти сайту «Мінфін» об 11:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.