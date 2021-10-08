В Україні прискорюється інфляція – дані Держстату

Зафіксована у вересні інфляція є найвищою з 2017 року і становить 11% у річному вимірі, повідомляє Державна служба статистики 8 жовтня.

У вересні серед продуктів найбільше подорожчали яйця, на 13,6%. Загалом харчі подорожчали на 1,1%, але подешевшали фрукти, а також олія і цукор, ціни на які різко зросли в попередні періоди. Значно подорожчали освітні послуги (на 13,2%), одяг і взуття (7,9%).

За рік найбільше зростання показали ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інше паливо – на 25,1%.

Здешевлення відбулося в категорії одягу та взуття, товари цієї категорії подешевшали на 4,2%.