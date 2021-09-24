Суд Лондона не визнав свою юрисдикцію у справі банку Жеваго, хоча визнав підстави для арешту активів – ФГВФО

Високий суд Англії та Уельсу в Лондоні вважає достатніми підстави для всесвітнього арешту активів Костянтина Жеваго, але не визнав своєї юрисдикції у справі. Про це заявив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 23 вересня.

За повідомленням, напередодні суд оголосив рішення за розглядом заяви Фонду гарантування вкладів та банку «Фінанси і кредит» про всесвітній арешт активів акціонера банку Костянтина Жеваго у рамках позову про стягнення збитків, завданих банку.

«Суддя дійшов висновку, що наведені під час слухань докази Фонду та Банку вказують на наявність достатніх підстав видати наказ про всесвітній арешт активів акціонера банку, утім, на його переконання англійський суд не має юрисдикції для розгляду цієї справи, оскільки вбачає проблему у необхідності застосування українського законодавства, у якому він не є експертом», – йдеться в повідомленні.

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Як заявив заступник директора ФГВФО Віктор Новіков, рішення свідчить про те, що в суду «не було сумнівів щодо причетності акціонера банку та решти відповідачів до нанесення банку шкоди».

«Ми за будь-яких умов продовжимо свою боротьбу за повернення виведених коштів та активів як в українських судах, так і в судах іноземних юрисдикцій. Адже мова йде про мільярди гривень, які українці та держава втратили в цьому банку через застосовані схеми», – йдеться в коментарі Новікова.

У лютому 2021 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ініціював позов на 582,5 мільйона доларів про стягнення шкоди з Костянтина Жеваго, трьох англійських компаній та одного британського громадянина.

Банк «Фінанси та кредит» визнали неплатоспроможним у вересні 2015 року. 97,67% акцій цього банку належали Костянтину Жеваго. У Фонді гарантування вкладів раніше інформували, що з банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень. Жеваго оголосили в міжнародний розшук у липні 2021 року.