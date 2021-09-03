Фонд гарантування вкладів продав активи банків на 382,6 мільйона гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за серпень 2021 року провів аукціони з продажу активів банків, які ліквідуються, на суму 382,6 мільйона гривень, повідомляє пресслужба Фонду 2 вересня.

«Загалом у серпні проведено 671 відкритий електронний аукціон, із них 36 – результативні. Решта торгів не відбулися через відсутність учасників, зацікавлених у купівлі майна», – зазначають в установі.

Фонд продав активи загалом 10 банків на суму 382,6 мільйона гривень. Найбільшу частку цієї суми виручили за майно, землю та майнові права «ВТБ Банку» – 309,3 мільйона гривень.

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«Станом на 1 вересня 2021 року за результатами 36 успішних аукціонів отримано оплату за 10 лотами на загальну суму 18,6 мільйона гривень, з них за п’ятьма угодами уже укладено відповідні договори купівлі-продажу. Окрім цього, протягом серпня від безпосереднього продажу активів фізичним та юридичним особам виручено 0,03 мільйона гривень», – йдеться в повідомленні.

У Фонді нагадують, що отримані від продажу активів передають на розрахунки з кредиторами неплатоспроможних банків.