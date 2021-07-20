Апеляційний суд визнав законною ліквідацію банку «Київська Русь» – НБУ

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив чинною ухвалу Окружного адміністративного суду про закриття справи щодо ліквідації банку «Київська Русь». Про це 20 липня повідомив Національний банк України, який був відповідачем у справі.

Позивачем, як зазначають у центробанку, був мажоритарний акціонер «Київської Русі» та ексголова правління Віктор Братко, якому належить 29,4% акцій.

У Нацбанку привітали рішення апеляційного суду, назвавши його обґрунтованим і законним. Регулятор вказав на те, що, незалежно від скасування судом його рішень про виведення банку з ринку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має завершити процедуру ліквідації неплатоспроможної установи.

«Ліквідація неплатоспроможного банку є незворотним процесом, а будь-які спроби з боку акціонерів неплатоспроможних банків її уникнути несуть в собі загрозу порушення прав вкладників та інших кредиторів цих банків», – йдеться в коментарі начальника управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктора Григорчука.

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Окружний адміністративний суд Києва 31 березня 2021 своєю ухвалою закрив провадження у справі до Національного банку про відновити діяльність збанкрутілого банку «Київська Русь». Таким чином він виконав також вимоги закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності», ухвалений в травні 2020 року.

Цей закон унеможливлює для судів будь-які рішення, які можуть призвести до зупинення чи припинення розпочатої процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку або його ліквідації.

Національний банк України ухвалив рішення про ліквідацію банку «Київська Русь» 17 липня 2015 року. Термін ліквідації банку, згідно з рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, – до 16 липня 2018 року. Ліквідація супроводжувалася кількома підозрами в привласненні коштів.

Банк «Київська Русь» належав до групи великих банків.