НБУ незначно посилив гривню проти долара США

Національний банк України встановив на 20 липня курс 27 гривень 21 копійка за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на 19 липня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються, за даними Finance.ua, на рівні 27 гривень 20–22 копійки за долар, це на 1,5 копійки менше за рівень закриття торгів 16 липня.

«Цього понеділка ключовим фактором для курсоутворення на українському міжбанку буде пік періоду бюджетних платежів. Тягнути клієнтам із розрахунками по податках уже нікуди, і сьогодні вони оперативно закриватимуть свої борги перед державою. Традиційно в такий період виникає дефіцит гривні, і компанії-експортери почнуть активно розпродавати свою валютну виручку», – писали на початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.