НБУ мінімально посилив гривню проти долара США

Національний банк України опівдні 14 липня встановив довідкове значення курсу 27 гривень 31 копійка за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

Коливання на міжбанківському ринку також є мінімальними – станом на 13:10 котирування становили 27 гривень 28,5–30,5 копійки за долар, це на 1,5 копійки менше за рівень закриття торгів 13 липня, свідчать дані Finance.ua.

«Аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП пройшов для чиновників більш вдало, ніж попередні, і вони змогли продати облігацій на суму 9,88 мільярда гривень в еквіваленті, в тому числі і на 65,3 мільйона доларів валютних паперів. Сьогодні пройдуть розрахунки інвесторів з Мінфіном України за цими паперами, і це опосередковано впливатиме і на поведінку валютного ринку», – писали на початку сесії фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.