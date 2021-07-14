Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Економіка

НБУ мінімально посилив гривню проти долара США

Національний банк України опівдні 14 липня встановив довідкове значення курсу 27 гривень 31 копійка за долар

Національний банк України опівдні 14 липня встановив довідкове значення курсу 27 гривень 31 копійка за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

Коливання на міжбанківському ринку також є мінімальними – станом на 13:10 котирування становили 27 гривень 28,5–30,5 копійки за долар, це на 1,5 копійки менше за рівень закриття торгів 13 липня, свідчать дані Finance.ua.

«Аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП пройшов для чиновників більш вдало, ніж попередні, і вони змогли продати облігацій на суму 9,88 мільярда гривень в еквіваленті, в тому числі і на 65,3 мільйона доларів валютних паперів. Сьогодні пройдуть розрахунки інвесторів з Мінфіном України за цими паперами, і це опосередковано впливатиме і на поведінку валютного ринку», – писали на початку сесії фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG