На міжбанку незначно посилюється долар США

На українському міжбанківському валютному ринку 13 липня фіксується посилення долара США порівняно з результатами торгів 12 липня. За даними Finance.ua, станом на 13:20 американська валюта подорожчала до 27 гривень 31,5–33,5 копійки за долар, це на 3,5 копійки більше за рівень закриття торгів напередодні.

«Нацбанк знову намагатиметься в перебіг торгів не втручатися, але за наявності надлишку пропозиції долара вийде з інтервенцією з його викупу», – очікували на початку торгів аналітики сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 32 копійки за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.