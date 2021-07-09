На міжбанку котирування долара США залишаються стабільними

На українському міжбанківському валютному ринку 9 липня котирування долара США майже не змінилися порівняно з результатами торгів 8 липня. За даними Finance.ua, станом на 12:10 американська валюта оцінюється у 27 гривень 31–33 копійки за долар, це майже не відрізняється від рівня закриття торгів напередодні.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 32 копійки за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.