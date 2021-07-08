На міжбанку посилюється долар США

На українському міжбанківському валютному ринку 8 липня фіксується посилення долара США порівняно з результатами торгів 7 липня. За даними Finance.ua, станом на 12:15 американська валюта подорожчала до 27 гривень 28,5–30,5 копійки за долар, це на 3,5 копійки більше за рівень закриття торгів напередодні.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 27 копійок за долар, це на 3 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.