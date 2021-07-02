У Нацбанку відреагували на звільнення співробітників

Рішення групи співробітників Національного банку України про звільнення є їх особистим вільним вибором. Про це заявили в Національному банку України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Водночас Національний банк відкидає публічні звинувачення у централізації управлінських процесів. Колегіальний підхід до ухвалення рішень передбачає періодичні професійні дискусії, вміння коригувати свою позицію, якщо в результаті спільної оцінки перевагу здобуває альтернативне рішення», – повідомили в НБУ.

У Нацбанку зазначили, що у регулятора забезпечені можливості для досягнення порозуміння між сторонами, у яких можуть бути різні погляди на одну ситуацію.

«Проте порозуміння досягається за умови аргументованого діалогу та взаємного бажання знайти вирішення проблеми, а не використати її для публічних звинувачень», – додали в НБУ.

Керівник Департаменту супроводу кредитів Національного банку України Олег Новаковський 2 липня оголосив про звільнення з роботи.

1 липня керівник Департаменту ліцензування Національного банку України та його найближчі підлеглі оголосили про звільнення. Вони заявили про заміну колегіальності «директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимим у роботі Національного банку України».

Того ж дня про звільнення з Національного банку заявив директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.