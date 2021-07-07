В НБУ заявили про намір змінити дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні

Національний банку України працює над новим дизайном монет номіналом 1 і 2 гривні, щоб зробити їх більш зручними для використання, в тому числі для літніх і людей з вадами зору, повідомив у середу на брифінгу заступник голови НБУ Олексій Шабан.

«Ми почули скарги українців щодо якості монет в обігу – одна і дві гривні насамперед, і наразі ми працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети зручнішими для використання насамперед людьми з порушеннями зору, літніми людьми тощо», – сказав Шабан.

Водночас він додав, що наразі НБУ не розглядає оптимізацію банкнотно-монетного ряду.

Монети номіналом 1 і 2 гривні ввели в обіг у квітні 2018 року.