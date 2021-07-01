З НБУ пішов черговий керівник департаменту, вже третій за добу

Керівник Департаменту супроводу кредитів Національного банку України Олег Новаковський 2 липня оголосив про звільнення з роботи.

«Сьогодні я завершую свою роботу в Національному банку України. Найголовніший підсумок – з абсолютною впевненістю можу гарантувати, що жоден рефінанс за ці шість років не був виданий (так само, як і не був не виданий) «з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших невстановлених осіб» або «тому, що так вирішило керівництво», – наголосив Новаковський.

Він подякував попередньому складу правління НБУ «за сміливість і принциповість, атмосферу довіри, відкритості, взаємоповаги та багато чого іншого».

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1 липня керівник Департаменту ліцензування Національного банку України та його найближчі підлеглі оголосили про звільнення. Вони заявили про заміну колегіальності «директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимим у роботі Національного банку України».

Того ж дня про звільнення з Національного банку заявив директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.